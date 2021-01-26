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Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова пришла на допрос в Финпол

Экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова пришла на допрос в Финпол.

Известно, что бывшая чиновница зашла в здание ГСБЭП в 8.55. Ранее сообщалось, что Аиду Исмаилову вызывали на допрос к 9.30.

Отметим, что ее допрашивают в рамках расследования по распределению гуманитарной помощи во время пандемии коронавируса в Кыргызстане.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетеля вызывался и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. 12 января в Финпол вызывали и экс-вице-премьер-министра Кубатбека Боронова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181144/
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