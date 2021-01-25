17:46
USD 84.77
EUR 103.24
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Абдиля Сегизбаева допрашивают в ГКНБ более семи часов

Экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева вызвали на допрос. Об этом 24.kg сообщили его близкие.

Уточняется, что сегодня утром сотрудники госкомитета вручили повестку бывшему главе спецслужб. Он находится на допросе с 10.00.

«Абдиль Сегизбаев еще не вышел с допроса, хотя прошло более семи часов. Его вызвали на допрос в качестве свидетеля», — заявили редакции.

24.kg
Фото 24.kg. Повестка, врученная Абдилю Сегизбаеву

Напомним, Абдиль Сегизбаев является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.

Второе дело возбуждено по заявлению бывшего главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, поданному им еще в 2019 году. Тогда главный надзорный орган отказал заявителю, отметив, что в действиях Сегизбаева нет состава преступления. Теперь свое постановление об отказе Генпрокуратура отменила и вынесла новое — удовлетворить прошение Алмамбета Шыкмаматова. Он требует привлечь Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности за распространение фальшивых документов по Белизгейту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181105/
просмотров: 1124
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с Белизгейтом. Абдиль Сегизбаев стал фигурантом еще одного дела
В Ошской области пресечен международный наркоканал
Выявлены коррупционные схемы в незаконном строительстве жилых домов в Бишкеке
Абдиль Сегизбаев: Я не боюсь ареста
Абдиль Сегизбаев считает ничтожным обвинение Генпрокуратуры
Абдиль Сегизбаев прокомментировал возбужденное в отношении него уголовное дело
На Иссык-Куле задержан кримавторитет по кличке Ботош
В отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено уголовное дело
В ГКНБ прокомментировали арест совладельца «Навата» Сергея Острецова
В Бишкеке задержан совладелец сети ресторанов «Нават» Сергей Острецов
Популярные новости
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Маршрутный бунт. Какой тариф устроил&nbsp;бы бишкекчан и&nbsp;почему Маршрутный бунт. Какой тариф устроил бы бишкекчан и почему
Для въезжающих в&nbsp;США введены новые правила, их&nbsp;озвучил Джо Байден Для въезжающих в США введены новые правила, их озвучил Джо Байден
Бизнес
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
25 января, понедельник
17:43
Изнасилование 13-летней девочки. Областной суд не может начать рассмотрение дела Изнасилование 13-летней девочки. Областной суд не может...
17:31
По прорыву отстойника на Терек-Сае создана комиссия
17:29
Скандал со складами «Спекулянта». Владелец сети объявлен в розыск
17:19
Эльвира Сурабалдиева и Татьяна Голикова обсудили борьбу с коронавирусом
17:13
Абдиля Сегизбаева допрашивают в ГКНБ более семи часов