Абдиля Сегизбаева допрашивают в ГКНБ более семи часов

Экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева вызвали на допрос. Об этом 24.kg сообщили его близкие.

Уточняется, что сегодня утром сотрудники госкомитета вручили повестку бывшему главе спецслужб. Он находится на допросе с 10.00.

«Абдиль Сегизбаев еще не вышел с допроса, хотя прошло более семи часов. Его вызвали на допрос в качестве свидетеля», — заявили редакции.

Фото 24.kg. Повестка, врученная Абдилю Сегизбаеву

Напомним, Абдиль Сегизбаев является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.

Второе дело возбуждено по заявлению бывшего главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, поданному им еще в 2019 году. Тогда главный надзорный орган отказал заявителю, отметив, что в действиях Сегизбаева нет состава преступления. Теперь свое постановление об отказе Генпрокуратура отменила и вынесла новое — удовлетворить прошение Алмамбета Шыкмаматова. Он требует привлечь Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности за распространение фальшивых документов по Белизгейту.