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Общество
Сюжет: Семейное насилие

В Кыргызстане создали справочную линию для жертв семейного насилия

В Кыргызстане создали справочную линию 117. Она предназначена для жертв семейного насилия, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, информационно-справочная линия создана для совершенствования работы специалистов территориальных подразделений ведомства по обеспечению социальной поддержки лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц, пострадавших от гендерного и семейного насилия, а также обеспечения обратной связи с населением.

Звонки будут приниматься бесплатно. Сотрудники районных/городских управлений труда и социального развития будут консультировать граждан по всем вопросам, касающимся министерства.

В дальнейшем линию 117 интегрируют с корпоративной информационной системой социальной помощи, а также с системой электронного межведомственного взаимодействия «Тундук».

«Линия 117 — это одна из важнейших мер оказания помощи жертвам семейного насилия. Благодаря ей мы оперативно реагируем на случаи насилия, формируем данные для дальнейшего предотвращения насилия, мониторинга ситуации для принятия решений, а также можем оказать правовую и психологическую помощь пострадавшим», — отметила глава ведомства Ализа Солтонбекова.

По ее данным, сейчас продолжается поставка необходимого оборудования, запустить линию планируют в феврале.

Добавим, что в Министерстве труда и социального развития также работает телефон для детей 111.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181009/
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