COVID-19. Медики вынуждены были покупать маски по завышенным ценам

Часть конфискованных весной 2020 года на границе медицинских масок была продана аптекам и государственным органам по сниженной цене. Об этом на пресс-конференции сообщили члены межведомственной комиссии по повышению эффективности государственных и местных органов в противодействии COVID-19.

По их словам, большую часть масок продали фармацевтическим организациям.

«30 процентов от конфискованного передали органам местного самоуправления и еще одну часть продали госорганам, 6 процентов ушло больницам, Центру экстренной медицины. Все мы помним, что в апреле люди были на карантине. Больше всего в масках нуждались медицинские работники. Медики покупали эти маски по завышенным ценам в аптеках», — рассказали члены комиссии.