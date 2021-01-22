COVID-19. Куда делась гуманитарная помощь, никто не знает, а чиновники скрывают

Нет детальной информации о поступившей гуманитарной помощи. Об этом на пресс-конференции сообщил член межведомственной комиссии по повышению эффективности государственных и местных органов в противодействии COVID-19 Бакыт Сатыбеков.

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По его словам, комиссии трудно было собирать информацию о распределении гуманитарной помощи.

«Мы проанализировали гумпомощь только по нескольким больницам Бишкека. Получив данные от департамента лекарственного обеспечения, сверили данные. Например, инфекционная больница не подтверждает получение концентраторов на сумму 3 миллиона сомов», — сказал он.

Ранее вице-премьер Эльвира Сурабалдиева заявила, что представленные отчеты по распределению гуманитарной помощи неполные и по отдельным пунктам непонятные.



Отметим, что с началом вспышки коронавируса в Кыргызстане многие страны мира предоставили нам гумпомощь на сотни миллионов долларов. Только Китай передал Кыргызстану гуманитарку на сумму $6,7 миллиона.