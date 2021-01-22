Адвокат обжалует санкцию бывшему начальнику управления ГСБЭП

Мера пресечения в отношении бывшего начальника управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП Айбека Токоева будет обжалована. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, следствие не допросило аффилированных лиц, на которых Токоев якобы зарегистрировал недвижимость.

«Моего подзащитного обвиняют в незаконном обогащении, в частности, по версии следствия, он оформил имущество на аффилированных лиц. Однако самих этих лиц даже не допросили. Следствием не выяснено, на кого он зарегистрировал недвижимость и как эти люди связаны с Токоевым. Следователь и гособвинитель ссылались на оперативные данные, но это не может служить поводом для вручения уведомления о подозрении», — сказала Назгуль Суйунбаева.

Напомним, АКС ГКНБ возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения Айбека Токоева. По предварительной оценке, общая стоимость недвижимости бывшего начальника управления ГСБЭП составляет более $4 миллионов, что не соответствует его легальным доходам.