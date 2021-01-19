20 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Московской;

9.00-17.00 — отрезки улиц Джантошева, Ахунбаева, Профсоюзной, Лумумбы, Балбан-Таймаш, переулок Сумской, 4-й микрорайон, 40-43, 45, 46, жилмассив «Тынчтык»;

9.00-14.00 — микрорайон «Асанбай», 52, 52/1, улицы Нуркамал, Московская, 56/2, Гоголя, 6, 8, 10, Боконбаева, Ибраимова, 33, Чокморова, 1, 1д, 5, 5а, 7;

9.30-17.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Термечикова, Садырбаева, Абдрахманова, Набережная, Кызыл-Адыр, Чортекова, Кара-Коо, Баба-Ата, Бердибаева, Он-Арча, Айылчиева), отрезки улиц Месароша, Сельсоветской, Ганди;

10.00-17.00 — отрезки улицы Сагынбая Манасчи;

10.00-12.00 — улица Элебесова (от БЧК до улицы Васильева);

11.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 45, 46, 48, 50-52, 52/1, улица Нуркамал;

13.00-17.00 — отрезки улицы Курманджан Датки.