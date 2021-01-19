20 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Московской;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Джантошева, Ахунбаева, Профсоюзной, Лумумбы, Балбан-Таймаш, переулок Сумской, 4-й микрорайон, 40-43, 45, 46, жилмассив «Тынчтык»;
- 9.00-14.00 — микрорайон «Асанбай», 52, 52/1, улицы Нуркамал, Московская, 56/2, Гоголя, 6, 8, 10, Боконбаева, Ибраимова, 33, Чокморова, 1, 1д, 5, 5а, 7;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Термечикова, Садырбаева, Абдрахманова, Набережная, Кызыл-Адыр, Чортекова, Кара-Коо, Баба-Ата, Бердибаева, Он-Арча, Айылчиева), отрезки улиц Месароша, Сельсоветской, Ганди;
- 10.00-17.00 — отрезки улицы Сагынбая Манасчи;
- 10.00-12.00 — улица Элебесова (от БЧК до улицы Васильева);
- 11.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 45, 46, 48, 50-52, 52/1, улица Нуркамал;
- 13.00-17.00 — отрезки улицы Курманджан Датки.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Кырман» (улицы Нур-Тамчы, Манжыл-Ата, Бейшеналиева, 44 га, Ак-Каин, Нооруз), «Оскон-Ордо», села Рассвет, Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Арашан, Чункурчак, Татыр;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, 1-63, 420-565), Кун-Туу (улицы Аширбек, Джамгырчинова, Молдосан, Новая, Сейдесенбаева, Проектируемая), Военно-Антоновка (улицы Горького, Пионерская, Фрунзе), Первомайское (улица Береговая), Сокулук (улицы Кайназаровой, Мира, Школьная, Восточная, Первомайская, 40 лет Победы, Фрунзе), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Новая, Мичурина, Жукова, Правда, Спортивная, Лесная, Больничная, Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, Фрунзе, Пионерская, Зеленая Балка, Школьная, переулки Северный, Лесной, микрорайон имени Изакеева), Западное (улицы Молодой Гвардии, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Шолохова, Киевская, Вокзальная, Карла Маркса, Ломоносова, Некрасова, Свердлова, Набережная, Ленинградская, Щорса, Крупской, Железнодорожная, Кузнецова), Беловодское (улица Ленина), Ак-Торпок, Кызыл-Туу (улица Восточная), Садовое (улица Прогресс);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Новониколаевка (улицы Фрунзе, Первомайская, Мира, Западная, Садовая, Московская, Свердлова, Кирова, Новосадовая, Школьная), Кара-Балта (улицы Тимирязева, Тоголока Молдо, 13-27, 30-44, Ленина, 38-58, 39-57, Топографическая, 2-30), Сары-Булак (улица Шопок);
Панфиловский РЭС
- 9.00-16.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Клубная, Советская, Масалкина, Верхняя);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Верхний Ичке-Суу (улицы Алыбаева, Шопокова), Алмалуу (улицы Каралаева, Боконбаева), Дмитриевка (улицы Ленина, Братьев Пендюриных), Чон-Далы (улицы Марса, Куренкеева);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Покровская, Межевая, Полевая).
3Баткенская область
- 8.30-17.00 — Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы 60 лет Киргизии, Карла Маркса, Масалиева, Молодежная, Советская, Энгельса, 61-й разъезд).
4Ошская область
- 8.30-17.00 — села Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Бак-Кочо, Тамак, Жаш, Калмак, город Ноокат;
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11.00-14.00 — город Ош (микрорайоны «Кулатова», «Анар», «Толойкон», улицы Абдыкадырова, Осмонова, Айтиева, Осконалиева).