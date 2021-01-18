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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Чем болеет Алмазбек Атамбаев? Суд назначил обследование бывшему президенту

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого не доставили в суд.

Ранее адвокат Замир Жоошев заявил ходатайство о выделении материалов дела в отношении Алмазбека Атамбаева в отдельное производство.

Защитник потерпевшей стороны просил суд назначить комиссионное обследование бывшего главы государства.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Азирет Медеров вынес отказ в удовлетворении ходатайств адвокатов. Однако, по словам судьи, в Минздрав направят письмо об обследовании обвиняемого. В частности, врачи должны вынести заключение о том, чем конкретно болеет Алмазбек Атамбаев и может ли он участвовать в судебном процессе.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180335/
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