В Бишкеке 19 января небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +11 градусов. День увеличился до 9 часов 29 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — отрезки улиц Щербакова, Орозбекова, Тоголока Молдо, переулки Минбулакский, Алтайский;

9.00-14.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Абая, Тыныстанова;

9.00-17.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Шакирова, микрорайон «Тунгуч», 36;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Он-Арча, Термечикова, Суулу-Тор, Ойсул-Ата, переулок Абдрахманова);

9.30-12.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Абая, Орловской, Медерова;

11.00-17.00 — 6-й микрорайон, 24, 39/1, 38/2;

12.00-17.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Дачной, переулок Керченский;

13.00-17.00 — село Чон-Арык (улица Чодронова);

13.00-17.00 — отрезки улиц Ала-Арчинской, Ганди;

13.00-15.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Московской.

У кого намечается той

Николай Удовиченко

Родился 19 января 1962 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане.

Торобай Зулпукаров

Родился 19 января 1974 года в селе Кара-Таш Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Памятные даты

Крещение Господне

Праздник Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

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Во время крещения, согласно всем трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

На Крещение принято освящать воду.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Эмиль Шукуров

Фото из интернета. Эмиль Шукуров

Родился 19 января 1938 года. Орнитолог, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки КР, карикатурист.

Специалист в области зоологии, философии, зоогеографии, экологии. Являлся организатором первого в Кыргызстане экологического движения «Алейне». Участвовал в написании и редактировании Красной книги Киргизской ССР.

Тесно сотрудничал с международными экологическими и природоохранными организациями.

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 10 монографий, 17 карт. Под руководством Эмиля Шукурова защищены докторская и три кандидатские диссертации.

Автор более чем 5 тысяч карикатур. Вышло три сборника его рисунков — в Москве, Кембридже и Бишкеке.

Фото 24.kg. Карикатура Эмиля Шакурова на выставке «Полет слепого беркута», август 2017 года

Был депутатом Бишкекского городского кенеша.

Умер 23 августа 2019-го.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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