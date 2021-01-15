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Общество

В жилом массиве «Ак-Орго» столицы может появиться парк

В жилом массиве «Ак-Орго» на улице Ашар может появиться парк. Об этом стало известно во время выездного совещания и. о. столичного градоначальника Балбака Тулобаева.

По данным пресс-службы мэрии, зону отдыха планируется разбить на участке площадью 1,6 гектара. Ранее его передавали во временное пользование общественному религиозному фонду «Ахадият» под проектирование и строительство мечети с учебным центром и медресе. Но арендаторы не выполнили условие договора, решением суда договоренность была расторгнута.

«Согласно генплану города территория определена под городские общественные центры и многоэтажную жилую и общественную застройку. Однако на выездном совещании Балбак Тулобаев поручил Бишкекглавархитектуре рассмотреть вопрос организации парковой зоны для горожан на градостроительном совете», — отметили в мэрии.

Кроме того, и. о. градоначальника проверил территорию, где планируется создать пешеходную зону для горожан на перекрестке проспекта Айтматова и улицы Масалиева.

«Согласно ПДП Южной зоны участок относится к территории городского бульвара. С северной стороны улицы Масалиева предусматривается входная группа в виде открытой площадки с фонтанной группой и декоративными ландшафтными элементами. Также предусмотрены площадки для отдыха взрослых и игровые — для детей. Поскольку бульвар примыкает к дороге с интенсивным движением транспорта, детские площадки будут размещены в изолированной части бульвара», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180047/
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