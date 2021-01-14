Освобождение Батукаева. Меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву не изменили

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева заявили ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому.

Однако судья Мирлан Термечиков не стал рассматривать просьбу, поскольку отсутствуют обвиняемый Абдухалим Раимжанов и адвокат другого подсудимого Калыбека Качкыналиева.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева, беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.