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Общество

Передвижные пункты милиции. МВД об успешно работающем в Кыргызстане проекте

За минувший год в Кыргызстане передвижные пункты милиции совершили больше 10 тысяч выездов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД. Отмечается, что проект успешно работает десятый год подряд.

«Сотрудники передвижных пунктов милиции в 2020 году посетили 12 тысяч 813 граждан. Ими было рассмотрено больше 10 тысяч обращений и заявлений, большинство из которых связаны с социальными вопросами. В состав экипажа входят не только милиционеры, прошедшие специальную подготовку — участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних, но и представители общественно-профилактических центров, сотрудники органов местного самоуправления. Экипажи ППМ также дают юридически-правовые консультации», — сообщили в МВД.

Отмечается, что 10 лет назад в рамках проекта ОБСЕ «Инициатива общественной безопасности» в Кыргызстане начали свою работу первые передвижные пункты милиции. Созданные для приема граждан, проживающих в отдаленных местностях, вдали от государственных административных учреждений и организаций, они показали эффективность в профилактике преступлений и правонарушений.

«В период кризисной эпидемиологической ситуации передвижные приемные пункты милиции использовались для проведения разъяснительной работы среди жителей республики. На улицах населенных пунктов курсировали машины и оповещали граждан о соблюдении санитарно-гигиенических норм, мер защиты, социальном дистанцировании. Экипажи принимали участие в доставке и раздаче гуманитарной помощи, проводили профилактическую работу с родителями, чьи дети оказались в условиях онлайн-обучения», — рассказали в пресс-службе.

Сегодня на территории республики функционируют 36 передвижных приемных. Специализированные автомобили оборудованы радиосвязью, рабочими столами, камерами видеонаблюдения, оснащены компьютерами и датчиками GPS, отслеживающими работу ППМ в режиме реального времени. При поддержке ОБСЕ каждой машине выделяется 250 литров ГСМ в месяц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179951/
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