Передвижные пункты милиции. МВД об успешно работающем в Кыргызстане проекте

За минувший год в Кыргызстане передвижные пункты милиции совершили больше 10 тысяч выездов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД. Отмечается, что проект успешно работает десятый год подряд.
«Сотрудники передвижных пунктов милиции в 2020 году посетили 12 тысяч 813 граждан. Ими было рассмотрено больше 10 тысяч обращений и заявлений, большинство из которых связаны с социальными вопросами. В состав экипажа входят не только милиционеры, прошедшие специальную подготовку — участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних, но и представители общественно-профилактических центров, сотрудники органов местного самоуправления. Экипажи ППМ также дают юридически-правовые консультации», — сообщили в МВД.
«В период кризисной эпидемиологической ситуации передвижные приемные пункты милиции использовались для проведения разъяснительной работы среди жителей республики. На улицах населенных пунктов курсировали машины и оповещали граждан о соблюдении санитарно-гигиенических норм, мер защиты, социальном дистанцировании. Экипажи принимали участие в доставке и раздаче гуманитарной помощи, проводили профилактическую работу с родителями, чьи дети оказались в условиях онлайн-обучения», — рассказали в пресс-службе.