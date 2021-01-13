Ученые из Санкт-Петербурга открыли древнюю островную дугу в кыргызском Тянь-Шане

Исследователи Санкт-Петербургского университета в составе международного коллектива обнаружили в горах Тянь-Шаня специфический комплекс горных пород, которые образовались в кембрийском океане примерно 500 миллионов лет назад. Об этом сообщается на сайте вуза.

По его данным, результаты исследования, которое поможет больше узнать о геологической истории региона, опубликованы в журнале Geoscience Frontiers.

Изучать геологию Средней Азии ученые СПбГУ начали еще в середине прошлого столетия. Многолетние исследования и богатый полевой опыт позволили создать в университете ведущую мировую научную школу по геологии Тянь-Шаня. Сегодня работы продолжаются при активном сотрудничестве с учеными со всего мира.

«Одно из последних открытий международного коллектива — находка специфического комплекса горных пород, которые характерны для современных океанических островных дуг. Породы этого комплекса, найденные в горах Сонкультау в Кыргызстане, образовались в кембрийском океане примерно 500 миллионов лет назад. Это подтверждается находкой адакитов — горных пород, впервые описанных на острове Адак, входящем в состав Алеутской островной дуги в северной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

«Изучение условий образования древних пород необходимо не только для лучшего понимания геологической истории региона. Это важно знать и для более практических целей, особенно учитывая, что с адакитами часто связаны крупные рудные месторождения, примером которых, в частности, являются знаменитые месторождения меди и золота в Чили», — отметил руководитель исследовательской группы доцент СПбГУ Дмитрий Конопелько.

Находка неизвестных ранее фрагментов древней островной дуги в Тянь-Шане — только одно из недавних открытий, направленных на расшифровку структур Центральноазиатского складчатого пояса, который является одной из самых крупных древних горных систем на Земле.