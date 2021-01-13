Часто болеет. Суд решит, назначить медицинский консилиум Атамбаеву или нет

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого не доставили в суд. Атамбаев просил рассматривать уголовное дело без него.

Несколько адвокатов обвиняемых просили суд отложить процесс в связи с тем, что отсутствуют и другие участники процесса.

Адвокат одной из потерпевших Руслан Далаев просил суд назначить консилиум врачей Атамбаеву. По его словам, необходимо установить диагноз, а также возможность бывшего президента участвовать на процессе.

«Тогда мы можем решать, выделять ли в отношении Атамбаева материалы дела или просто назначать другую дату заседания», — сказал Руслан Далаев.

В итоге судья Азирет Медеров отложил заседание на 18 января.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».