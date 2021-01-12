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Общество

Кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиадах Питерского университета

Питерский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) приглашает одиннадцатиклассников, выпускников колледжей и лицеев поучаствовать в международных олимпиадах по математике и информатике. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, олимпиады проводятся на официальном сайте международных олимпиад университета ИТМО. Можно также найти материалы для подготовки, в том числе разборы олимпиадных задач прошлых лет.

Отборочный этап проходит до 10 марта 2021 года в дистанционном формате. Заключительный этап олимпиады по математике состоится 22 марта, по информатике — 23 марта в очном и дистанционном форматах. Участие в олимпиадах добровольное и бесплатное.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179640/
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