Электронное билетирование. Бишкекчане приобрели около 140 тысяч синих карт

Бишкекчане приобрели около 140 тысяч стандартных синих проездных карт «Тулпар». Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, еще более 42 тысяч карт выдано льготной категории бишкекчан, почти 10 тысяч — школьникам.

В мэрии напомнили, что проект электронного билетирования в автобусах и троллейбусах заработал в полном объеме с 1 марта 2020 года. «Несмотря на трудности в начале, связанные с пандемией, карточки «Тулпар» полюбились горожанам. За это время общее количество поездок по электронным билетам составило около 3,5 миллиона», — отметили в муниципалитете.

Для удобства пассажиров разработано мобильное приложение, через которое можно контролировать свой баланс, приобретать проездные, оплачивать проезд, а в будущем появится возможность следить в режиме онлайн за движением транспорта. Также введена возможность оплаты через технологию NFC.

Работа по модернизации проекта продолжается.