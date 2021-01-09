Жанар Акаев опроверг информацию об избиении жены. Супруга тоже

Депутат парламента Жанар Акаев опроверг информацию об избиении жены. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Это информация не соответствует действительности. Быть такого не может. Или мне каждого из вас пригласить к себе домой? Хочу отметить, что такого никогда не было и не будет», — заявил Жанар Акаев.

Сама Жыргал Масалбекова (Кенжебаева) также в своем микроблоге Twitter написала, что с ней все в порядке и заявление в милицию по факту избиения она не писала.

«Я в абсолютном порядке. Заявление никуда не писала», — отметила она.

Я в абсолютном порядке. Заявление я никуда не писала — masalbekova (@macalbekova) January 9, 2021

Однако в УВД Ленинского района Бишкека отмечают, что заявление имеется и по факту началось досудебное производство по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках.

В милиции отметили также, что сигнал поступил накануне и побои зафиксировали сотрудники милиции.