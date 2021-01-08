14:54
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Для мигрантов в Москве открыли два дополнительных избирательных участка

Представительство Госслужбы миграции КР в РФ в составе мобильной группы в рамках подготовки к проведению досрочных выборов организовало два участка в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что участки № 9016 и 9017 открыты в здании школы, расположенной по адресу: город Москва, улица Житная, 6. Там уже установлены баннеры с указанием номеров избирательных участков, вывешены списки избирателей и участников референдума.

«В рамках обеспечения безопасности в день проведения досрочных выборов совместно с представителями МВД России проведен осмотр здания, а также составлены соответствующие рекомендации по обеспечению безопасности граждан в ходе проведения предстоящих выборов. Членов избирательных комиссий ознакомили с требованиями досрочных выборов, протестированы автоматически считывающие урны», — говорится в сообщении.

В Госслужбе миграции также напомнили, что в РФ на базе представительств службы открыты избирательные участки на территории Москвы и в Тюмени.

10 января пройдут досрочные выборы президента Кыргызстана и референдум по форме правления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179190/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. На агитацию кандидаты потратили почти 60 миллионов сомов
В Бишкеке возле «Белого дома» проходит очередной митинг
Выборы президента. ЦИК наложила взыскания на 55,5 тысячи сомов
Готовы ли вы к выборам президента. Тест
Стало известно имя кандидата в президенты, чью жену обвиняют в мошенничестве
Выборы президента. ГКНБ обвиняет в мошенничестве жену одного из кандидатов
Выборы президента. ЦИК изучит вчерашние дебаты на ОТРК на предмет нарушений
Выборы президента. В Алайском районе установлен баннер без выходных данных
В день выборов для идентификации избирателей задействуют 420 сотрудников ГРС
Трамп не признает победу Байдена: в Вашингтоне начались беспорядки
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
В&nbsp;Бишкеке открываются школы и&nbsp;детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Омурбек Бабанов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
8 января, пятница
14:26
Для мигрантов в Москве открыли два дополнительных избирательных участка Для мигрантов в Москве открыли два дополнительных избир...
14:03
Патрульные задержали подозреваемого в изнасиловании
13:41
Министра внутренних дел просят защитить права журналистов во время выборов
13:21
Первая в 2021 году сельхозярмарка пройдет 9 января в Бишкеке
13:03
В Бишкеке учителя школы подозревают в развратных действиях