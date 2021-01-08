Для мигрантов в Москве открыли два дополнительных избирательных участка

Представительство Госслужбы миграции КР в РФ в составе мобильной группы в рамках подготовки к проведению досрочных выборов организовало два участка в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что участки № 9016 и 9017 открыты в здании школы, расположенной по адресу: город Москва, улица Житная, 6. Там уже установлены баннеры с указанием номеров избирательных участков, вывешены списки избирателей и участников референдума.

«В рамках обеспечения безопасности в день проведения досрочных выборов совместно с представителями МВД России проведен осмотр здания, а также составлены соответствующие рекомендации по обеспечению безопасности граждан в ходе проведения предстоящих выборов. Членов избирательных комиссий ознакомили с требованиями досрочных выборов, протестированы автоматически считывающие урны», — говорится в сообщении.

В Госслужбе миграции также напомнили, что в РФ на базе представительств службы открыты избирательные участки на территории Москвы и в Тюмени.

10 января пройдут досрочные выборы президента Кыргызстана и референдум по форме правления.