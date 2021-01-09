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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Экоактивисты назвали основные источники загрязнения воздуха в Бишкеке

Сжигание угля было основным источником загрязнения воздуха в период карантина (март-апрель 2020-го). Об этом говорится в анализе экологического движения «МувГрин».

Экоактивисты провели анализ качества воздуха в Бишкеке без автотранспорта. «Из-за пандемии и принятых карантинных мер в прошлом году мы смогли провести анализ изменения качества воздуха в столице при наличии и отсутствии общеизвестных источников загрязнения, таких как работа ТЭЦ в зимний период, отопление частного сектора и автотранспорт», — отмечают они.

Одним из основных показателей качества воздуха является AQI — индекс качества воздуха. Он отображает, насколько чист или загрязнен воздух в определенной местности. Шкала изменяется от 0 до 500 единиц и делится на шесть категорий: от хорошего до опасного. Чем выше значение индекса, тем выше уровень загрязненности воздуха и наоборот. Как правило, он измеряет содержание распространенного загрязнителя РМ2.5.

Были проанализированы данные AQI по РМ2.5 с трех датчиков, расположенных в разных частях города (район Ошского рынка, посольства США и микрорайон «Восток-5»), с 15 марта по 15 апреля 2020-го. Кроме того, при анализе учитывалась среднесуточная температура воздуха.

Проанализировав сведения, в экологическом движении «МувГрин» выявили следующие тенденции:

1. Сжигание твердого топлива (угля) было одним из основных источников РМ2.5 в Бишкеке.

2. Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха твердыми частицами (РМ2.5) вносит отопление частного сектора.

3. Вне всякого сомнения, работа ТЭЦ по обеспечению центрального отопления столицы вносит определенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха РМ2.5, однако анализ данных показал, что его доля не столь велика в сравнении с выбросами РМ2.5 от отопления частного сектора.

4. В центре города даже после прекращения отопления качество воздуха было «удовлетворительным» (AQI от 51 до 80) и не снизилось до показателя «здоровый».

«МувГрин»
Фото «МувГрин». Сжигание угля было основным источником загрязнения воздуха в период карантина
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179138/
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