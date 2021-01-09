Устройства, защищающие от COVID-19. Мифы и реальность

Мировое сообщество больше года продолжает бороться с COVID-19. Европа встретила Новый год на волне очередного всплеска заражений.

Великобритания в начале января была вынуждена уйти на повторный локдаун. Речи о режиме самоизоляции в Кыргызстане пока нет. Однако статистика ежедневно выявляемых в республике зараженных не внушает особого оптимизма.

На фоне происходящего все больший интерес у людей вызывают девайсы и приложения, которые, по заявлению их разработчиков, способны если не полностью защитить, то хотя бы свести к минимуму риск заражения.

Фото 24.kg. Эпидемиолог Алексей Кравцов

Известный в Кыргызстане эпидемиолог Алексей Кравцов рассказал 24.kg о том, какие устройства действительно полезны в борьбе с COVID-19, а на какие не стоит тратить ни времени, ни денег.

Очистители воздуха

В Бишкеке эти устройства пользуются все большим спросом не столько из-за риска заболеть коронавирусом, сколько из-за окутавшего город смога. В Сети владельцы очистителей воздуха даже устраивают своеобразные соревнования, публикуя фотографии почерневших от столичного воздуха фильтров.

Фото из интернета. Очиститель воздуха

По словам Алексея Кравцова, бытовые рециркуляторы — так по-научному называются эти аппараты — в определенных условиях действительно могут помочь людям в борьбе с инфекциями.

«Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в закрытых помещениях, например офисах, необходимо проветривать их 16 раз за час.

Рециркуляторы используются в медучреждениях как крайняя мера, когда приточно-вытяжной вентиляции нет и отсутствует возможность обычного проветривания помещения.

Безусловно, они не обеспечивают разбавления воздуха, но очищают его. Фильтры не способны улавливать вирус, но они задерживают аэрозольные частицы, в которых он содержится», — говорит эпидемиолог.

При выборе очистителя воздуха важно учитывать его технические характеристики и сопоставлять их с объемами помещений, в которых они будут работать. В противном случае это пустая трата денег.

Увлажнители воздуха

Поможет ли увлажнение воздуха в профилактике COVID-19? В Сети по этому поводу существует два прямо противоположенных мнения. Одни считают, что создающий микроклимат прибор вещь в этом деле полезная, другие, напротив, считают его опасным, поскольку во влажной среде коронавирус чувствует себя гораздо лучше. У эпидемиологов на это свой взгляд.

Фото из интернета. Увлажнитель воздуха

«Если вы живете и работаете в помещении с чрезмерно сухим воздухом, то вполне физиологично и полезно его увлажнять для того, чтобы не происходило высушивания верхних дыхательных путей. На распространение коронавируса в воздушной среде увлажнители никак не влияют — ни в лучшую, ни в худшую сторону. В этом случае заблуждаются сторонники обеих теорий», — уверяет Кравцов.

Ультрафиолетовые лампы



В кино ультрафиолета боятся вампиры, в жизни — вирусы. Кварцевание — один из способов дезинфекции, который медики давно взяли на вооружение. На фоне пандемии рынок гаджетов все чаще стал предлагать разнообразные бытовые аналоги ультрафиолетовых ламп, с помощью которых любой желающий может очистить свою квартиру или офис. Несмотря на всю заманчивость этих предложений, специалисты рекомендуют быть предельно осторожными при их использовании.

Фото из интернета. Бытовая ультрафиолетовая лампа

«Кварцевание в домашних условиях — процесс небезопасный. В медучреждениях при включении ультрафиолетовых ламп персонал полностью удаляет пациентов из помещения, а после проветривает его продолжительное время.

Человеку нельзя попадать под интенсивное ультрафиолетовое излучение — это чревато ожогами сетчатки глаз и даже кожи.

К тому же при кварцевании выделяется большое количество озона, который наносит непоправимый вред здоровью в случае, если после помещение не проветривалось. Не стоит делать из УФ-лампы прикроватный ночник», — рассказывает эпидемиолог.

Чтобы руки не чесались

Летом прошлого года НАСА создало специальный гаджет, который не защищает от вируса, но, по заверению разработчиков, может оказаться очень полезным инструментом, используемым наряду с другими профилактическими мерами.

Фото из интернета. Устройство в виде кулона, получившее название Pulse

Гаджет был создан инженерами Jet Propulsion Lab. В устройстве в виде кулона, получившем название Pulse, встроен датчик движения, который срабатывает при приближении руки к голове. Гаджет начинает вибрировать, напоминая владельцу о нежелательном рефлексе. В скором времени начали появляться различные его аналоги.

«Рекомендация не касаться руками лица — слизистых оболочек глаз, носа и рта — это одна из профилактических мер в борьбе с коронавирусом. Потому что слизистые — это входные ворота для вирусов.

Этот гаджет вещь относительно полезная не только для профилактики от COVID-19, но и от кишечных инфекций.

Особенно для тех, у кого руки чешутся потереть нос или засунуть палец в рот», — отмечает Алексей Кравцов.

Приложение для социальной дистанции

Свой вклад в борьбу с мировой заразой делают не только инженеры, но и программисты. Когда самоизоляция в мире стала явлением повсеместным, разработчики Google презентовали новое приложение для смартфонов — Sodar. При помощи камеры телефона программное обеспечение показывает окружность вокруг пользователя радиусом 2 метра . Цель инструмента — дать возможность визуализировать, как далеко должны быть люди друг от друга, чтобы избежать заражения.

Фото из интернета. Приложение Sodar показывает окружность вокруг пользователя радиусом 2 метра

«Приложение абсолютно бесполезное. Да, крупнодисперсная аэрозоль, выдыхаемая человеком, распространяется вокруг него на расстояние до 2 метров и является основным источником инфицирования.

Но правило социального дистанцирования важно лишь в закрытых помещениях, где нет системы вентиляции и нет хотя бы очистителей воздуха. И даже в этом случае вам необходимо пробыть в близком контакте не менее 15 минут.

На улице, хотя это активно показывается в ролике разработчиков, вы не заразитесь — это заблуждение. К тому же, не думаю, что определение дистанции на глаз в помещении для взрослого человека — большая проблема», — заключает Алексей Кравцов.

В конце беседы эпидемиолог еще раз напомнил, что все вышеупомянутые устройства и гаджеты ни в коем случае не панацея. Ни один из них не даст стопроцентной гарантии безопасности. Это лишь дополнительные меры, к которым, помимо уже известных рекомендаций ВОЗ, могут прибегать люди, защищая себя и близких от заразы.