Устройства, защищающие от COVID-19. Мифы и реальность

Мировое сообщество больше года продолжает бороться с COVID-19. Европа встретила Новый год на волне очередного всплеска заражений.
Великобритания в начале января была вынуждена уйти на повторный локдаун. Речи о режиме самоизоляции в Кыргызстане пока нет. Однако статистика ежедневно выявляемых в республике зараженных не внушает особого оптимизма.
На фоне происходящего все больший интерес у людей вызывают девайсы и приложения, которые, по заявлению их разработчиков, способны если не полностью защитить, то хотя бы свести к минимуму риск заражения.
Известный в Кыргызстане эпидемиолог Алексей Кравцов рассказал 24.kg о том, какие устройства действительно полезны в борьбе с COVID-19, а на какие не стоит тратить ни времени, ни денег.
Очистители воздуха
В Бишкеке эти устройства пользуются все большим спросом не столько из-за риска заболеть коронавирусом, сколько из-за окутавшего город смога. В Сети владельцы очистителей воздуха даже устраивают своеобразные соревнования, публикуя фотографии почерневших от столичного воздуха фильтров.
По словам Алексея Кравцова, бытовые рециркуляторы — так по-научному называются эти аппараты — в определенных условиях действительно могут помочь людям в борьбе с инфекциями.
«Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в закрытых помещениях, например офисах, необходимо проветривать их 16 раз за час.
Рециркуляторы используются в медучреждениях как крайняя мера, когда приточно-вытяжной вентиляции нет и отсутствует возможность обычного проветривания помещения.
Безусловно, они не обеспечивают разбавления воздуха, но очищают его. Фильтры не способны улавливать вирус, но они задерживают аэрозольные частицы, в которых он содержится», — говорит эпидемиолог.
При выборе очистителя воздуха важно учитывать его технические характеристики и сопоставлять их с объемами помещений, в которых они будут работать. В противном случае это пустая трата денег.
Увлажнители воздуха
Поможет ли увлажнение воздуха в профилактике COVID-19? В Сети по этому поводу существует два прямо противоположенных мнения. Одни считают, что создающий микроклимат прибор вещь в этом деле полезная, другие, напротив, считают его опасным, поскольку во влажной среде коронавирус чувствует себя гораздо лучше. У эпидемиологов на это свой взгляд.
«Если вы живете и работаете в помещении с чрезмерно сухим воздухом, то вполне физиологично и полезно его увлажнять для того, чтобы не происходило высушивания верхних дыхательных путей. На распространение коронавируса в воздушной среде увлажнители никак не влияют — ни в лучшую, ни в худшую сторону. В этом случае заблуждаются сторонники обеих теорий», — уверяет Кравцов.
Ультрафиолетовые лампы
В кино ультрафиолета боятся вампиры, в жизни — вирусы. Кварцевание — один из способов дезинфекции, который медики давно взяли на вооружение. На фоне пандемии рынок гаджетов все чаще стал предлагать разнообразные бытовые аналоги ультрафиолетовых ламп, с помощью которых любой желающий может очистить свою квартиру или офис. Несмотря на всю заманчивость этих предложений, специалисты рекомендуют быть предельно осторожными при их использовании.
«Кварцевание в домашних условиях — процесс небезопасный. В медучреждениях при включении ультрафиолетовых ламп персонал полностью удаляет пациентов из помещения, а после проветривает его продолжительное время.
Человеку нельзя попадать под интенсивное ультрафиолетовое излучение — это чревато ожогами сетчатки глаз и даже кожи.
К тому же при кварцевании выделяется большое количество озона, который наносит непоправимый вред здоровью в случае, если после помещение не проветривалось. Не стоит делать из УФ-лампы прикроватный ночник», — рассказывает эпидемиолог.
Чтобы руки не чесалисьЛетом прошлого года НАСА создало специальный гаджет, который не защищает от вируса, но, по заверению разработчиков, может оказаться очень полезным инструментом, используемым наряду с другими профилактическими мерами.
Гаджет был создан инженерами Jet Propulsion Lab. В устройстве в виде кулона, получившем название Pulse, встроен датчик движения, который срабатывает при приближении руки к голове. Гаджет начинает вибрировать, напоминая владельцу о нежелательном рефлексе. В скором времени начали появляться различные его аналоги.
«Рекомендация не касаться руками лица — слизистых оболочек глаз, носа и рта — это одна из профилактических мер в борьбе с коронавирусом. Потому что слизистые — это входные ворота для вирусов.
Этот гаджет вещь относительно полезная не только для профилактики от COVID-19, но и от кишечных инфекций.
Особенно для тех, у кого руки чешутся потереть нос или засунуть палец в рот», — отмечает Алексей Кравцов.
Приложение для социальной дистанции
Свой вклад в борьбу с мировой заразой делают не только инженеры, но и программисты. Когда самоизоляция в мире стала явлением повсеместным, разработчики Google презентовали новое приложение для смартфонов — Sodar. При помощи камеры телефона программное обеспечение показывает окружность вокруг пользователя радиусом
«Приложение абсолютно бесполезное. Да, крупнодисперсная аэрозоль, выдыхаемая человеком, распространяется вокруг него на расстояние до 2 метров и является основным источником инфицирования.
Но правило социального дистанцирования важно лишь в закрытых помещениях, где нет системы вентиляции и нет хотя бы очистителей воздуха. И даже в этом случае вам необходимо пробыть в близком контакте не менее 15 минут.
На улице, хотя это активно показывается в ролике разработчиков, вы не заразитесь — это заблуждение. К тому же, не думаю, что определение дистанции на глаз в помещении для взрослого человека — большая проблема», — заключает Алексей Кравцов.
В конце беседы эпидемиолог еще раз напомнил, что все вышеупомянутые устройства и гаджеты ни в коем случае не панацея. Ни один из них не даст стопроцентной гарантии безопасности. Это лишь дополнительные меры, к которым, помимо уже известных рекомендаций ВОЗ, могут прибегать люди, защищая себя и близких от заразы.