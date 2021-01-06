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Общество

Минздрав просит кыргызстанцев сообщать о побочных реакциях на медикаменты

Минздрав просит кыргызстанцев сообщать о побочных реакциях на медикаменты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, на сайте департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР (ДЛСиМИ) в разделе «Фармаконадзор — Письма-обращения к специалистам здравоохранения» на постоянной основе публикуются новые данные по безопасности лекарственных средств для специалистов, представителей фармацевтической промышленности и компаний с важными изменениями в профиле безопасности лекарственных средств, новыми предостережениями по безопасности, а также рекомендациями по предупреждению развития осложнений фармакотерапии.

В департаменте также напоминают о необходимости сообщать о подозреваемой нежелательной реакции на лекарственные препараты. Это можно сделать несколькими способами:

  • заполнить форму извещения онлайн (для медицинских специалистов или держателей регистрационного удостоверения лекарственного средства);
  • позвонить на телефон горячей линии фармаконадзора 08008002626 (звонок бесплатный);
  • заполнить вручную извещение и выслать на почту dlsmi@pharm.kg;
  • пациенты могут сообщить о нежелательной реакции, заполнив форму, всплывающую в правом нижнем углу сайте департамента pharm.kg;
  • через мобильное приложение MedSafety «Лекарственная безопасность».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179069/
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