Минздрав просит кыргызстанцев сообщать о побочных реакциях на медикаменты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, на сайте департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР (ДЛСиМИ) в разделе «Фармаконадзор — Письма-обращения к специалистам здравоохранения» на постоянной основе публикуются новые данные по безопасности лекарственных средств для специалистов, представителей фармацевтической промышленности и компаний с важными изменениями в профиле безопасности лекарственных средств, новыми предостережениями по безопасности, а также рекомендациями по предупреждению развития осложнений фармакотерапии.
В департаменте также напоминают о необходимости сообщать о подозреваемой нежелательной реакции на лекарственные препараты. Это можно сделать несколькими способами:
- заполнить форму извещения онлайн (для медицинских специалистов или держателей регистрационного удостоверения лекарственного средства);
- позвонить на телефон горячей линии фармаконадзора 08008002626 (звонок бесплатный);
- заполнить вручную извещение и выслать на почту dlsmi@pharm.kg;
- пациенты могут сообщить о нежелательной реакции, заполнив форму, всплывающую в правом нижнем углу сайте департамента pharm.kg;
- через мобильное приложение MedSafety «Лекарственная безопасность».