Минздрав просит кыргызстанцев сообщать о побочных реакциях на медикаменты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, на сайте департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР (ДЛСиМИ) в разделе «Фармаконадзор — Письма-обращения к специалистам здравоохранения» на постоянной основе публикуются новые данные по безопасности лекарственных средств для специалистов, представителей фармацевтической промышленности и компаний с важными изменениями в профиле безопасности лекарственных средств, новыми предостережениями по безопасности, а также рекомендациями по предупреждению развития осложнений фармакотерапии.

В департаменте также напоминают о необходимости сообщать о подозреваемой нежелательной реакции на лекарственные препараты. Это можно сделать несколькими способами: