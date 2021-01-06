Эксперт назвал районы в Бишкеке с наихудшей экологической ситуацией

Наихудшая экологическая ситуация наблюдается в западной и восточной частях Бишкека. Об этом 24.kg сообщил эколог Дмитрий Переяславский.

По его словам, в настоящее время озеленяют в основном южную часть города вдоль магистрали. Там же дуют ветра с гор, воздух чище. «Западное и восточное направления столицы остались без внимания, хотя там тоже люди живут. При этом Ленинский район является лидером по формированию городского бюджета. Но деревья там не высаживают, считая, что люди не привыкли и поломают саженцы», — сказал Дмитрий Переяславский.

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Он отметил, что любые зеленые насаждения очищают воздух от смога, и напомнил три функции зеленых насаждений — экологическую, эстетическую и рекреационную.

«Именно первая функция помогает бороться со смогом, пылью, шумом, снижать температуру и повышать влажность. Но в приоритете в городе декоративная функция. Да, магнолия цветет красиво, но ухаживать за ней очень сложно. Много участков, где высаживают привозные декоративные растения, которые потом засыхают. Что касается рекреационной функции: парки должны создавать для людей, не для галочки, газоны использовать, а не ставить таблички с требованием не ходить», — пояснил эколог.

Дмитрий Переяславский подчеркнул, что газоны не должны доминировать, как это сделано в парке «Ынтымак».

Деревьев должно быть не менее 60 процентов, кустарников — 30 процентов, а газонов и клумб — лишь 10 процентов.

Отметим, что по плану улучшения экологии в Бишкеке, начиная с 2018 года, должны были внедрять комплексное, трехъярусное озеленение улиц и кварталов, сажать не только деревья, но и кустарники, разнотравье.