09:14
USD 83.18
EUR 102.10
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. В ЦИК поступила жалоба на Абдиля Сегизбаева

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило сообщение о том, что в соцсетях обсуждается, как экc-президент международного аэропорта «Манас» Эрик Шайданов обещает деньги тем, кто проголосует за экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

В ней указано, что Эрик Шайданов пообещал также обеспечить большую явку электората на встречу с Абдилем Сегизбаевым. Для этого он пытается подкупить местных жителей на территории Джумгальского района, якобы предлагая по 2 тысячи сомов.

Члены координационной группы направили материалы в МВД. Сотрудники УВД Джумгальского района начали проверку.

Досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178973/
просмотров: 727
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Садыру Жапарову не вынесли предупреждение
В узбекском театре имени Бабура опровергли, что ставили спектакль с агитацией
Выборы президента и референдум. Минздрав разработал алгоритм действий
Виктор Заварзин возглавит группу наблюдателей от МПА СНГ на выборах
Выборы президента. Жалобы на Садыра Жапарова не подтвердились
На избирательных участках в Бишкеке на выборах будут дежурить 729 медработников
Выборы президента и референдум. Дружинники будут помогать сотрудникам милиции
Выборы президента. Больше всего жалоб поступает в адрес Садыра Жапарова
В постановке театра увидели агитацию против Садыра Жапарова. ЦИК проверяет
Угрозы, админресурс, давление. Наблюдатели о мониторинге агитационной кампании
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
6 января, среда
09:14
В кол-центр Соцфонда в 2020 году поступило 48 тысяч 181 обращение В кол-центр Соцфонда в 2020 году поступило 48 тысяч 181...
09:11
Художник показал, как видит вечерние улицы близорукий человек
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился, но остается нездоровым
08:41
В Кыргызстане предлагают перенести сроки внедрения ККМ нового образца
08:28
Выборы президента. В ЦИК поступила жалоба на Абдиля Сегизбаева
5 января, вторник
23:50
«Мандалорец» стал самым скачиваемым сериалом 2020 года
23:18
В Китае поссорились роботы-библиотекари
23:03
В селе Красная речка мужчина замерз насмерть. Осторожно, фото