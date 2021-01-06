Выборы президента. В ЦИК поступила жалоба на Абдиля Сегизбаева

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило сообщение о том, что в соцсетях обсуждается, как экc-президент международного аэропорта «Манас» Эрик Шайданов обещает деньги тем, кто проголосует за экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

В ней указано, что Эрик Шайданов пообещал также обеспечить большую явку электората на встречу с Абдилем Сегизбаевым. Для этого он пытается подкупить местных жителей на территории Джумгальского района, якобы предлагая по 2 тысячи сомов.

Члены координационной группы направили материалы в МВД. Сотрудники УВД Джумгальского района начали проверку.

Досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.