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Общество

В праздничные и выходные дни ЦОНы будут работать с 9.00 до 20.00

ЦОНы и отделы паспортизации и регистрации населения будут работать в праздничные и выходные дни с 9.00 до 20.00. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

«В связи с повышенным количеством обращений граждан перед выборами президента и референдумом граждане, оформившие ранее заявку на изготовление ID-паспорта, согласно сроку изготовления и новому рабочему календарю, смогут с 7 по 10 января с 9.00 до 20.00 получить ID-карты. Информацию о готовности документов можно уточнить на портале государственных услуг или через мобильное приложение «Услуги ГРС».

Напомним, на этой неделе кыргызстанцев ждут длинные выходные. Отдыхать будут с 7 по 10 января включительно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178922/
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