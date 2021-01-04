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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева оставили под стражей

Бишкекский городской суд оставил бывшего президента Алмазбека Атамбаева под стражей. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу защиты без самого обвиняемого.

«Ранее по уголовному делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева судья Первомайского районного суда Бишкека Мирлан Термечиков единолично избрал моему подзащитному меру пресечения. Он взял его под стражу без участия сторон — обвинения, защиты, обвиняемого. Тем самым судья нарушил презумпцию невиновности, порядок проведения процесса с учетом того, что гособвинение не заявляло ходатайство. Сегодня вторая инстанция доводы защиты также не учла», — сказал Сергей Слесарев.

Напомним, в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам незаконного освобождения криминального атворитета Азиза Батукаева, коррупции и легализации преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178741/
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