Коррупция и события в Кой-Таше. Суд продлил срок разбирательства

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания выяснилось, что 11 января 2021 года заканчивается срок рассмотрения уголовного дела.

Прокуроры просили продлить сроки разбирательства и меры пресечения обвиняемым, которые находятся под домашним арестом.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Азирет Медеров вынес постановление о продлении срока рассмотрения дела и меры пресечения обвиняемым на два месяца, то есть до 11 марта 2021-го.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».