События в Кой-Таше. Равшану Джеенбекову не стали менять меру пресечения

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания адвокат обвиняемого Равшана Джеенбекова вновь заявил ходатайство об изменении меры пресечения подсудимому. Защитник отметил, что обвиняемый является кандидатом в президенты и домашний арест мешает ему активно вести предвыборную кампанию.

Кроме того, адвокат отметил, что Равшан Джеенбеков не может приходить на процессы, так как ему необходимо участвовать в предвыборной гонке.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Азирет Медеров вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката.

Суд также не стал выделять материалы в отношении Равшана Джеенбекова в отдельное производство.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».