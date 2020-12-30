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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Коррупция и события в Кой-Таше. В отводе судьи отказано

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Ранее потерпевшая Октом Мамаева заявила отвод судье Азирету Медерову. Она обосновала это тем, что суд отказал ей в выделении материалов дела по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года в отдельное производство.

Отметим, что судья начал рассмотрение уголовного дела без обвиняемых Алмазбека Атамбаева, Ирины Карамушкиной, Торохана Тынымсеитова, Албека Ибраимова и Аскарбека Шадиева.

Выйдя из совещательной комнаты, судья вынес постановление об отказе в отводе.

Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178578/
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