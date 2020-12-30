17:11
USD 82.84
EUR 101.44
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Дело Атамбаева просят выделить в отдельное производство

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Суд начал разбирательство без участия некоторых обвиняемых, в том числе и без бывшего главы государства.

Ранее потерпевшая Октом Мамаева заявила отвод судье Азирету Медерову.

Адвокат Замир Жоошев предложил выделить материалы уголовного дела в отношении Алмазбека Атамбаева в отдельное производство. «Поскольку Алмазбек Атамбаев по состоянию здоровья не приходит на судебное заседание, разбирательство часто откладывается. Чтобы начать его, можно выделить в отдельное производство дело в его отношении. В законе указано, что можно выделить материалы, если один из обвиняемых тяжело болен. У Атамбаева нет таких болезней, но есть те, которые препятствуют его участию в суде. Если выделят материалы, то можно начать разбирательство в отношении иных фигурантов дела», — сказал он.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178575/
просмотров: 344
Версия для печати
Материалы по теме
Коррупция и события в Кой-Таше. В отводе судьи отказано
Коррупция и события в Кой-Таше. Потерпевшая заявила отвод судье
Коррупция и события в Кой-Таше. Фарид Ниязов назвал обвинительный акт сказкой
Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев вновь не явился в суд
Глава ГКНБ посетил Атамбаева в СИЗО. Что он ему пообещал
Алмазбек Атамбаев назвал Сооронбая Жээнбекова двуличным человеком и предателем
Камчыбек Ташиев готов перевести Алмазбека Атамбаева из камеры в больницу
Коррупция и события в Кой-Таше. Двое обвиняемых самовольно покинули зал суда
Коррупция в Кой-Таше. Дело Албека Ибраимова выделено в отдельное производство
Коррупция и события в Кой-Таше. Дело в отношении Албека Ибраимова хотят выделить
Популярные новости
Талайбек Байгазиев: Тариф на&nbsp;электроэнергию надо увеличивать Талайбек Байгазиев: Тариф на электроэнергию надо увеличивать
Силовик, депутат, коррупционер. Кого в&nbsp;КР считают антигероем года (опрос) Силовик, депутат, коррупционер. Кого в КР считают антигероем года (опрос)
Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о&nbsp;побеге брата Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о побеге брата
В&nbsp;Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов В Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов
Бизнес
Зажигайте елочку и&nbsp;получайте новогодние подарки в&nbsp;приложении &laquo;Мой Beeline&raquo;! Зажигайте елочку и получайте новогодние подарки в приложении «Мой Beeline»!
Коллективу ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; представили нового председателя правления Коллективу ОАО «Кыргызтелеком» представили нового председателя правления
Оцените бесспорные преимущества бесконтактной карты &laquo;ЭЛКАРТ-NFC&raquo; &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцените бесспорные преимущества бесконтактной карты «ЭЛКАРТ-NFC» «Керемет Банка»
Итоги-2020. Несмотря на&nbsp;пандемию, &laquo;Газпром&raquo; исполняет свои обязательства Итоги-2020. Несмотря на пандемию, «Газпром» исполняет свои обязательства
30 декабря, среда
17:02
Талант Мамытов и Шавкат Мирзиеев обсудили сотрудничество двух стран Талант Мамытов и Шавкат Мирзиеев обсудили сотрудничеств...
16:36
Выборы президента. ЦИК требует от кандидатов прекратить использовать детей
16:21
Экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков создал общественный фонд. Для чего?
16:19
Генпрокуратура выявила факт причинения ущерба государству на 139 миллионов сомов
16:15
События в Кой-Таше. Дело Атамбаева просят выделить в отдельное производство