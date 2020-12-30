События в Кой-Таше. Дело Атамбаева просят выделить в отдельное производство

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Суд начал разбирательство без участия некоторых обвиняемых, в том числе и без бывшего главы государства.

Ранее потерпевшая Октом Мамаева заявила отвод судье Азирету Медерову.

Адвокат Замир Жоошев предложил выделить материалы уголовного дела в отношении Алмазбека Атамбаева в отдельное производство. «Поскольку Алмазбек Атамбаев по состоянию здоровья не приходит на судебное заседание, разбирательство часто откладывается. Чтобы начать его, можно выделить в отдельное производство дело в его отношении. В законе указано, что можно выделить материалы, если один из обвиняемых тяжело болен. У Атамбаева нет таких болезней, но есть те, которые препятствуют его участию в суде. Если выделят материалы, то можно начать разбирательство в отношении иных фигурантов дела», — сказал он.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».