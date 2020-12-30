Коррупция и события в Кой-Таше. Потерпевшая заявила отвод судье

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Суд установил личности всех обвиняемых, кроме Алмазбека Атамбаева, Ирины Карамушкиной и Торохана Тынымсеитова, Албека Ибраимова и Аскарбека Шадиева.

Судья Азирет Медеров сообщил, что потерпевшей по делу о событиях в Кой-Таше является мама погибшего во время событий в Кой-Таше 7-8 августа Усенбека Ниязбекова — Октом Мамаева.

Судья спросил, поддерживает ли она заявленный отвод. Он напомнил, что потерпевшая ранее заявила отвод, но его не могли рассмотреть.

Октом Мамаева ответила утвердительно.

Мнения адвокатов обвиняемых разделились. Одни защитники сказали, что без присутствия Атамбаева и других нельзя рассматривать ходатайство. Другие адвокаты отметили, что бывший президент уже несколько раз не является на заседание и тянуть рассмотрение дела нельзя.

Обвиняемый Фархад Баабиев попросил отдельно рассматривать уголовное дело о событиях в Кой-Таше.

«До каких пор мы будем так ходить? Здесь около 300 свидетелей. Аскарбека Шадиева не могут найти, Албека Ибраимова тоже», — сказал Фархад Баабиев.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».