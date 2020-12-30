Коррупция и события в Кой-Таше. Фарид Ниязов назвал обвинительный акт сказкой

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Суд перешел к установлению личности обвиняемых.

Фото 24.kg. Фарид Ниязов

Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов сообщил, что обвинительный акт он получил.

«Я получал какие-то бумаги. Это сказка какая-то», — сказал Фарид Ниязов.

Суд также установил анкетные данные других обвиняемых, проходящих по делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».