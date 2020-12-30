Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев вновь не явился в суд

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания выяснилось, что главный обвиняемый не явился в суд.

Известно, что у бывшего главы государства, помимо низкого давления, радикулит, болят зубы и хронический бронхит.

Помимо Алмазбека Атамбаева, в суд не пришли обвиняемые Ирина Карамушкина и Торохан Тынымсеитов.

Под конвоем находится Фарид Ниязов, на скамье подсудимых сидят фигуранты уголовного дела по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Фото 24.kg. Фарид Ниязов

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».