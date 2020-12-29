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Общество

На 6,9 тысячи гектаров увеличилась в Кыргызстане общая посевная площадь

В Кыргызстане увеличилась общая посевная площадь. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев.

По его словам, посевная площадь по сравнению с 2019 годом возросла на 6,9 тысячи гектаров и составила 1 миллион 223 тысячи гектаров. Также наблюдается рост урожайности сельхозкультур.

«На первое место вышла задача обеспечения хлебной продовольственной безопасности. Для ее решения была увеличена площадь под зерновые культуры — на 21 тысячу гектаров, в том числе под пшеницу — на 7,9 тысячи гектаров. Во всех регионах республики проведены сельскохозяйственные ярмарки, в которых приняли участие более 40 тысяч человек. В целях поддержки фермеров достигнуты договоренности с Кореей и Японией в области развития семеноводства, органического сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178390/
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