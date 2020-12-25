В Кемине открыли Центр по предоставлению бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, основные задачи центра — оказание бесплатной юридической помощи, правовое просвещение и информирование, повышение уровня правовой защищенности

уязвимых групп населения, обеспечение доступа к правосудию, содействие в реализации прав, свобод и законных интересов граждан.

Министр юстиции Марат Джаманкулов отметил, что создание центров бесплатной юридической помощи позволяет гражданам, живущим в отдаленных населенных пунктах, получать качественную квалифицированную юридическую помощь. Консультации предоставляют квалифицированные юристы.