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Общество

В Кемине открыли Центр по предоставлению бесплатной юридической помощи

В Кемине открыли Центр по предоставлению бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, основные задачи центра — оказание бесплатной юридической помощи, правовое просвещение и информирование, повышение уровня правовой защищенности
уязвимых групп населения, обеспечение доступа к правосудию, содействие в реализации прав, свобод и законных интересов граждан.

Министр юстиции Марат Джаманкулов отметил, что создание центров бесплатной юридической помощи позволяет гражданам, живущим в отдаленных населенных пунктах, получать качественную квалифицированную юридическую помощь. Консультации предоставляют квалифицированные юристы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177966/
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