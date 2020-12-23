Коррупция и события в Кой-Таше. Двое обвиняемых самовольно покинули зал суда

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания выяснилось, что двое обвиняемых — Равшан Джеенбеков и Ноорузбек Капарбек уулу — покинули зал, где проходит процесс.

Ранее Равшан Джеенбеков заявил, что в 15.00 у него важное мероприятие, связанное с предвыборной кампанией. Не дожидаясь того, как судья Азирет Медеров выйдет из совещательной комнаты, он ушел.

Адвокат другого подсудимого сообщил, что у Ноорузбека Капарбек уулу дочь заразилась коронавирусом и он должен везти ее в больницу.

Прокурор отметил, что обвиняемые самовольно покинули зал заседаний. Он сказал, что при отсутствии их невозможно продолжать разбирательство.

Адвокаты и другие обвиняемые просили отложить заседание.

В итоге суд отложил процесс на 30 декабря.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».