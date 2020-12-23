Коррупция и события в Кой-Таше. Дело в отношении Албека Ибраимова хотят выделить

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого доставили в суд. Вместе с ним под стражей находится экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

В зале заседания присутствуют обвиняемые по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Ранее прокуроры просили выделить в отдельное производство дело в отношении Албека Ибраимова.

Участники процесса, кроме Алмазбека Атамбаева, поддержали это ходатайство.

Обвиняемый Мээрбек Мискенбаев заявил, что суд объединил три уголовных дела и многие из подсудимых не понимают, какой процесс идет.

«Например, мы не в курсе о деле Аскарбека Шадиева и Албека Ибраимова. Они тоже не были в Кой-Таше. Прошу выделить их дела в отдельное производство», — сказал Мээрбек Мискенбаев.

Судья Азирет Медеров вышел в совещательную комнату.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».