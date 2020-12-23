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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева доставили в суд

Фото 24.kg. Алмазбека Атамбаева доставили в суд

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Подсудимого доставили в суд. Кроме него под стражей находится экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

В суд явились обвиняемые по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. В зале отсутствуют Аскарбек Шадиев и Албек Ибраимов.

Председательствующий на процессе Азирет Медеров заявил, что необходимо установить личность обвиняемых. Адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев ответил, что суд не может начинать процесс без двух других обвиняемых.

Судья сообщил, что ранее он уже говорил, что вопрос об Албеке Ибраимове и Аскарбеке Шадиеве будет решен на сегодняшнем процессе.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также по эпизоду с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017-м Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум». Кроме того, суд объединил с другими дело о событиях 7-8 августа прошлого года в селе Кой-Таш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177717/
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