В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 867 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 414 пациентов, в больницах — 1 тысяча 453.

В том числе 78 (5,3 процента) человек — в крайне тяжелом состоянии, 402 (27,6 процента) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (955 человек, или 65,7 процента) оценивают как средней тяжести. Только 18 человек (1,2 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 261 человек. В Бишкеке выздоровели 78 человек, Оше — 12, Чуйской области — 63, Ошской — 26, Таласской — 6, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 39, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 24. С начала марта выздоровели 73 тысячи 561 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.