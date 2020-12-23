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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 867 человек, 480 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 867 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 414 пациентов, в больницах — 1 тысяча 453.

В том числе 78 (5,3 процента) человек — в крайне тяжелом состоянии, 402 (27,6 процента) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (955 человек, или 65,7 процента) оценивают как средней тяжести. Только 18 человек (1,2 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 261 человек. В Бишкеке выздоровели 78 человек, Оше — 12, Чуйской области — 63, Ошской — 26, Таласской — 6, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 39, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 24. С начала марта выздоровели 73 тысячи 561 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177649/
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