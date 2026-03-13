12:06
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Власть

Минздрав: Лаборатория Бонецкого снизила сумму скидки для тяжелобольных пациентов

Лаборатория Бонецкого снизила сумму скидки для тяжелобольных пациентов. Об этом заявила на совместном заседании двух депутатских групп начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Нургуль Ибраева.

Так она ответила на вопрос нардепа о том, что пациенты, страдающие тяжелыми заболеваниями, жалуются на то, что раньше скидка в лаборатории была 50 процентов, а сейчас стала 40 процентов.

Начальник управления подтвердила эту информацию. По ее словам, в 2024 году достигнуто соглашение с Лабораторией Бонецкого о скидке в 50 процентов на анализы.

«Однако в 2025-м они снизили скидку до 40 процентов, сославшись на то, что стоимость реагентов повысилась, и они уже не оправдывают предоставляемые услуги. Сейчас мы ведем переговоры с организацией о том, чтобы людям вернули скидку в 50 процентов», — добавила Нургуль Ибраева.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/365824/
