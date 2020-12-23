В МВД рассказали, где и как можно получить справку о несудимости

Граждане Кыргызстана могут получить справку о наличии либо отсутствии судимости в центрах предоставления государственных услуг, а также в подразделениях органов внутренних дел. Документ выдается как бесплатно, так и на платной основе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Оформление справки в срочном порядке стоит 86 сомов за трое суток и 191 сом за сутки. На бесплатной основе на оформление справки уходит не больше 7 рабочих дней.

«Для получения государственной услуги гражданину необходимо ввести свой персональный идентификационный номер в платежном терминале, в результате которого заявление формируется автоматически после оплаты стоимости услуги. Для получения готовой справки в центрах и пунктах предоставления государственных услуг в режиме «Единого окна» гражданину необходимо представить документ, удостоверяющий его личность», — рассказали в милиции.

Адреса центров предоставления услуг в городах:

Бишкек, улица Курманджан Датки, 115;

Джалал-Абад, улица Шопокова, 37;

Ош, улица Ленина, 199;

Баткен, улица Раззакова, 4;

Нарын, улица Ленина, 27;

Каракол, улица Кутманалиева, 146а;

Талас, улица Турдалиева, 191.

Также для удобства граждан в каждой области открыты дополнительные пункты предоставления государственных услуг:

Чуйская область, в зданиях ОВД Жайылского района и города Токмак;

Джалал-Абадская область, в зданиях ОВД Ала-Букинского и Токтогульского районов, ОВД городов Каракуль и Таш-Кумыр;

Ошская область, в зданиях ОВД Алайского, Кара-Кульджинского, Ноокатского, Узгенского районов;

Баткенская область, в зданиях ОВД города Кызыл-Кия и Сулюкта, ОВД Кадамджайского и Лейлекского районов;

Нарынская область, в зданиях ОВД Кочкорского, Ак-Талинского, Ат-Башинского районов;

Иссык-Кульская область, в зданиях ОВД города Балыкчи, ОВД Иссык-Кульского, Джети-Огузского, Тонского районов;

Таласская область, в зданиях ОВД Кара-Бууринского, Манасского, Бакай-Атинского районов.

Кроме того, граждане могут подать заявку и получить справку на государственном портале электронных услуг . По всем вопросам граждане могут обращаться по телефонам: 0312369417, 0312369418.