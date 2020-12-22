В мире COVID-19 заразились свыше 77,3 миллиона, умерли более 1,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 570 тысяч 460. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 76 миллионов 794 тысячи 181 человек. Больше всего зараженных в США (18 миллионов 35 тысяч 209), Индии (10 миллионов 35 тысяч 116), Бразилии (7 миллионов 263 тысячи 619), России (2 миллиона 850 тысяч 42), Франции (2 миллиона 535 тысяч 716), Великобритании (2 миллиона 79 тысяч 678), Турции (2 миллиона 43 тысячи 704), Италии (1 миллион 964 тысячи 54), Испании (1 миллион 819 тысяч 249), Аргентине (1 миллион 547 тысяч 138) и Германии (1 миллион 534 тысячи 218).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 43,2 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 812 тысяч 985.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 702 тысяч 596. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 874 человека. В том числе в США скончались 319 тысяч 364, Бразилии — 187 тысяч 291, Индии — 146 тысяч 111, Мексике — 118 тысяч 598, Италии — 69 тысяч 214 и Великобритании — 67 тысяч 718.

В Кыргызстане зарегистрировали 79 тысяч 429 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 192 тысячи 579, Узбекистане — 76 тысяч 48, Таджикистане — 12 тысяч 998.