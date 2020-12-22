Стал известен новый состав комиссии по отбору в патрульную милицию города Ош

Стал известен новый состав комиссии по отбору в патрульную милицию Оша. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

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Отметим, накануне экс-председатель Тамерлан Ибраимов заявил, что в южной столице поменялся состав отборочной комиссии, однако его в известность не поставили. Ранее в МВД 24.kg отказали предоставить список.

По данным ГУОБДД, председателем комиссии стал Султан Жоошбаев — председатель Совета ветеранов МВД. В состав также вошли:

1. Уулкан Байгубатова — член Общественного совета МВД.

2. Таир Джоробаев — главный специалист отдела обороны, правопорядка и ЧС мэрии Оша.

3. Таалайбек Зикиров — заместитель руководителя Южного территориального представительства Госкадровой службы.

4. Дюшеналы Токтакунов — директор Бишкекской автошколы «Союза водителей транспортных средств КР».

5. Ыманалы Саркулов — заместитель начальника ГУОБДД МВД КР.

6. Эмиль Орозакунов — заместитель начальника, он же начальник ЦОР СОБ МВД.

7. Нурлан Асанбеков — подполковник милиции, начальник ОВР по городу Ошу и Ошской области СВР МВД КР.

8. Данияр Бозжигитов — главный инспектор ГУК МВД КР.

9. Бакыт Исраилов — полковник милиции, заместитель начальника службы общественной безопасности УВД Оша.

10. Представитель секретариата Совета безопасности (по согласованию).

Секретарем комиссии стал Руслан Абдыгулов — старший инспектор ОК ГУОБДД МВД КР.

Фото 24.kg. Новый состав комиссии по отбору сотрудников в УПСМ

Отметим, в новом составе нет ни одного представителя гражданского общества. Ранее в состав входили активисты и эксперты Тамерлан Ибраимов, Тимур Шайхутдинов, Азамат Акенеев, Урмат Казакбаев, Джамиля Капарова. Их исключили, по их словам, по решению нового руководства МВД и без их ведома.

Напомним, 13 августа 2020 года состоялось тестирование кандидатов на 219 вакантных должностей новой Патрульной службы милиции Оша. Заявление на участие подали 397 кандидатов, 243 из них — гражданские лица.

7 декабря в Оше заработала Патрульная служба милиции. В данный момент проходит второй тур по отбору кандидатов в УПСМ города.