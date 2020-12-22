Стал известен новый состав комиссии по отбору в патрульную милицию города Ош

Стал известен новый состав комиссии по отбору в патрульную милицию Оша. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.
Отметим, накануне экс-председатель Тамерлан Ибраимов заявил, что в южной столице поменялся состав отборочной комиссии, однако его в известность не поставили. Ранее в МВД 24.kg отказали предоставить список.
По данным ГУОБДД, председателем комиссии стал Султан Жоошбаев — председатель Совета ветеранов МВД. В состав также вошли:
1. Уулкан Байгубатова — член Общественного совета МВД.
2. Таир Джоробаев — главный специалист отдела обороны, правопорядка и ЧС мэрии Оша.
3. Таалайбек Зикиров — заместитель руководителя Южного территориального представительства Госкадровой службы.
4. Дюшеналы Токтакунов — директор Бишкекской автошколы «Союза водителей транспортных средств КР».
5. Ыманалы Саркулов — заместитель начальника ГУОБДД МВД КР.
6. Эмиль Орозакунов — заместитель начальника, он же начальник ЦОР СОБ МВД.
7. Нурлан Асанбеков — подполковник милиции, начальник ОВР по городу Ошу и Ошской области СВР МВД КР.
8. Данияр Бозжигитов — главный инспектор ГУК МВД КР.
9. Бакыт Исраилов — полковник милиции, заместитель начальника службы общественной безопасности УВД Оша.
10. Представитель секретариата Совета безопасности (по согласованию).
Секретарем комиссии стал Руслан Абдыгулов — старший инспектор ОК ГУОБДД МВД КР.
Отметим, в новом составе нет ни одного представителя гражданского общества. Ранее в состав входили активисты и эксперты Тамерлан Ибраимов, Тимур Шайхутдинов, Азамат Акенеев, Урмат Казакбаев, Джамиля Капарова. Их исключили, по их словам, по решению нового руководства МВД и без их ведома.
Напомним, 13 августа 2020 года состоялось тестирование кандидатов на 219 вакантных должностей новой Патрульной службы милиции Оша. Заявление на участие подали 397 кандидатов, 243 из них — гражданские лица.
7 декабря в Оше заработала Патрульная служба милиции. В данный момент проходит второй тур по отбору кандидатов в УПСМ города.