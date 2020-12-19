В городе Ош продолжается отбор сотрудников в Патрульную службу милиции

В Оше проходит второй тур по отбору кандидатов в Патрульную службу милиции. Заявление на участие подали 397 кандидатов, 243 из них — гражданские лица. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«К тестированию допущено 244 претендента, но приняли участие только 205. По результатам центра оценки образования и методов обучения 172 кандидата успешно прошли тестирование, 33 не прошли. 21-22 декабря 2020 года в южной столице на центральном стадионе имени Ахматбека Суюмбаева конкурсная комиссия примет у претендентов, успешно прошедших тестирование, нормативы по физической подготовке в соответствии с возрастом. К сдаче нормативов допущены 308 кандидатов», — говорится в сообщении.