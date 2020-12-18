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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. ООН оценила потери мировой туристической отрасли в $935 миллиардов

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) оценила потери туристической отрасли за 10 месяцев 2020 года в $935 миллиардов. Об этом сообщается на ее сайте.

По ее данным, международный туризм сократился более чем на 70 процентов, до уровня 1990 года.

«Сокращение связано с ограничениями на поездки, опасениями потребителей и глобальной борьбой за сдерживание коронавируса. Все это привело к тому, что этот год стал худшим в истории туризма», — отмечают в организации.

С января по октябрь страны мира приняли на 900 миллионов меньше туристов, чем за тот же период 2019 года.

По итогам года число международных путешествий сократится на 70-75 процентов, а потери отрасли составят около $1,1 триллиона. «Такое резкое падение туризма из-за пандемии может привести к экономическим потерям в размере $2 триллиона в мировом ВВП», — отметили в UNWTO.

Наиболее заметно снижение числа путешествий в Азиатско-Тихоокеанском регионе — за 10 месяцев оно сократилось на 82 процента. На Ближнем Востоке спад составил 73 процента, в Африке — 69 процентов, Европе и Америке — 68 процентов.

Снижение в Европе оказалось наименьшим благодаря кратковременному восстановлению туризма в летние месяцы. После начала второй волны пандемии в регионе вновь были введены ограничения.

По прогнозам UNWTO, ко второй половине 2021 года туризм может частично восстановиться.

Но возвращение к уровню 2019 года по числу международных прибытий, вероятно, займет от 2,5 до 4 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177200/
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