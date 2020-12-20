Запах хвои или практичность? Какую елку выбрать на Новый год

Приближается один из любимых многими праздников — Новый год. Люди украшают свои дома и квартиры, ставят елки. Предпочтения у всех разные. Настоящая лесная красавица пахнет хвоей и возвращает в детство, когда так легко верится в чудо и новогоднюю сказку. Ее современный искусственный аналог в красоте не уступает и удобен в использовании. Так какую же елку выбрать — живую или искусственную?
За экологичностьНастоящая живая ель — это полностью натуральная вещь, да к тому же с полезными свойствами (выделяет фитонциды).
Продаются такие деревья в горшках или с комом земли. Срубленные, разумеется, брать не рекомендуется, в том числе в целях предупреждения незаконной вырубки леса. В Бишкек товар завозят из питомников и продают его на зеленых базарах.
Цены на живые елки ниже, чем на искусственные. Метровую ель тянь-шаньскую можно купить за 1,2 тысячи сомов. Чем пышнее и симметричнее растение, тем оно дороже. Полутораметровая елка обойдется в 2 тысячи, а двухметровая — в 2,5 тысячи сомов. Голубые елки стоят чуть дороже: полутораметровая — 3 тысячи сомов, двухметровая — 4 тысячи. В некоторых магазинах елки продают в горшках. Весной, когда дерево будет высажено в грунт, горшок можно сдать обратно, а его стоимость вернут покупателю.
Главный минус натуральной новогодней елки — недолговечность. Если ее передержать в тепле, то она пожелтеет и начнет сбрасывать иголки.
Секрет правильного уходаОдин из плюсов живой елки, купленной к празднику в горшке, — возможность высадить ее на придомовом участке. Но очень часто такой опыт заканчивается неудачно. У бишкекчанки Анны, к примеру, из четырех елок за несколько лет не прижилась ни одна.
Начальник МП «Зеленхоз» Эльнура Жолдошева рассказала 24.kg, как правильно ухаживать за новогодним деревом.
На несколько дней ее следует оставить в подъезде или на балконе. После того как елку занесли в тепло, полейте ком. На метровое дерево нужно минимум три литра воды, желательно не хлорированной или отстоявшейся (наливаете в трехлитровую банку воды и оставляете на день-два). Устанавливать елку нужно подальше от батареи.
Если она у вас будет стоять до старого Нового года, то примерно 8-10 января елочку необходимо еще раз полить (3-
«Некоторые не поливают елку и сразу выносят ее из дома, где было тепло, до +30, на мороз −10. За время пребывания в помещении растение просыпается, чувствуя «весну», начинают распускаться почки. Естественно, резкая смена температуры негативно отражается на состоянии дерева. Нужно следовать процедуре», — посоветовала Эльнура Жолдошева.
За практичностьНа рынке большой выбор и искусственных елок. От самых крошечных до огромных, с разным оттенком хвои (даже зефирно-розовые и чисто белые), с эффектом снега на ветках, с шишками и без — на любой вкус и кошелек.
В центре лабораторных испытаний департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора отметили, что искусственные елки не подлежат обязательной сертификации. Поэтому специалисты советуют обращать при покупке внимание на маркировку и наличие сертификата качества. Сами они из-за моратория на проверки не ведут никакого контроля уже два года. Но могут отреагировать в случае поступления жалоб от потребителей.
Кстати, сертификатов качества ни у кого из продавцов на рынке не было. Учитывая то, что с этим товаром могут близко контактировать дети, актуален вопрос безопасности. Основным сырьем, используемым при производстве искусственных елок, являются полимерные материалы. Дешевые и некачественные изделия могут выделять вредные для здоровья вещества — фенол и формальдегид.
При выборе товара стоит обратить внимание на его запах. Если он резкий и неприятный, приобретать такое изделие однозначно не стоит. Запах также может появиться при нагреве искусственной хвои от лампочек включенной гирлянды либо просто при комнатной температуре. Поэтому врачи советуют регулярно проветривать помещение, а также не ставить елку там, где спят дети.
Если искусственная елка выполнена качественно, она прослужит много лет, в течение которых не придется тратить свое время и деньги на новые поиски, покупку и доставку главного новогоднего атрибута.
По настроениюКогда нет желания возиться с большим деревом, можно обойтись елевыми лапками. И дешевле, и проще украсить. Вообще, современные елки могут очень отдаленно напоминать дерево и быть изготовлены из самых разных материалов и вещей. К примеру, из книг или палок.