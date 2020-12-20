Запах хвои или практичность? Какую елку выбрать на Новый год

Приближается один из любимых многими праздников — Новый год. Люди украшают свои дома и квартиры, ставят елки. Предпочтения у всех разные. Настоящая лесная красавица пахнет хвоей и возвращает в детство, когда так легко верится в чудо и новогоднюю сказку. Ее современный искусственный аналог в красоте не уступает и удобен в использовании. Так какую же елку выбрать — живую или искусственную?

За экологичность

Настоящая живая ель — это полностью натуральная вещь, да к тому же с полезными свойствами (выделяет фитонциды).

Продаются такие деревья в горшках или с комом земли. Срубленные, разумеется, брать не рекомендуется, в том числе в целях предупреждения незаконной вырубки леса. В Бишкек товар завозят из питомников и продают его на зеленых базарах.

Фото 24.kg. Пушистые красавицы из иссык-кульского питомника

Цены на живые елки ниже, чем на искусственные. Метровую ель тянь-шаньскую можно купить за 1,2 тысячи сомов. Чем пышнее и симметричнее растение, тем оно дороже. Полутораметровая елка обойдется в 2 тысячи, а двухметровая — в 2,5 тысячи сомов. Голубые елки стоят чуть дороже: полутораметровая — 3 тысячи сомов, двухметровая — 4 тысячи. В некоторых магазинах елки продают в горшках. Весной, когда дерево будет высажено в грунт, горшок можно сдать обратно, а его стоимость вернут покупателю.

Кстати, для того чтобы из семечка вырастить стандартную новогоднюю ель высотой 1,5 метра, необходимо не менее 10 лет.

Главный минус натуральной новогодней елки — недолговечность. Если ее передержать в тепле, то она пожелтеет и начнет сбрасывать иголки.

Секрет правильного ухода

Один из плюсов живой елки, купленной к празднику в горшке, — возможность высадить ее на придомовом участке. Но очень часто такой опыт заканчивается неудачно. У бишкекчанки Анны, к примеру, из четырех елок за несколько лет не прижилась ни одна.

Начальник МП «Зеленхоз» Эльнура Жолдошева рассказала 24.kg, как правильно ухаживать за новогодним деревом.

Если вы совершили покупку заранее, то не заносите елку сразу в дом.

На несколько дней ее следует оставить в подъезде или на балконе. После того как елку занесли в тепло, полейте ком. На метровое дерево нужно минимум три литра воды, желательно не хлорированной или отстоявшейся (наливаете в трехлитровую банку воды и оставляете на день-два). Устанавливать елку нужно подальше от батареи.

Если она у вас будет стоять до старого Нового года, то примерно 8-10 января елочку необходимо еще раз полить (3- 5 литров ), а 15 января — снова вынести в подъезд на неделю. После этого можно смело высаживать в грунт.

«Некоторые не поливают елку и сразу выносят ее из дома, где было тепло, до +30, на мороз −10. За время пребывания в помещении растение просыпается, чувствуя «весну», начинают распускаться почки. Естественно, резкая смена температуры негативно отражается на состоянии дерева. Нужно следовать процедуре», — посоветовала Эльнура Жолдошева.

За практичность

На рынке большой выбор и искусственных елок. От самых крошечных до огромных, с разным оттенком хвои (даже зефирно-розовые и чисто белые), с эффектом снега на ветках, с шишками и без — на любой вкус и кошелек.

2,1 метра

1,8 метра

1,2 метра

Голубая искусственная елка высотойна базаре стоит 12 тысяч сомов,— 8,5 тысячи, 1,5-метровая — 6 тысяч,— 3,5 тысячи. Цена зависит от материала и качества. Чем дешевле изделие, тем хуже качество. Напыление «снега» при сборке дерева быстро обсыпается и, электризуясь, липнет к рукам. Ненастоящие иголки отрываются без особого труда.

В центре лабораторных испытаний департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора отметили, что искусственные елки не подлежат обязательной сертификации. Поэтому специалисты советуют обращать при покупке внимание на маркировку и наличие сертификата качества. Сами они из-за моратория на проверки не ведут никакого контроля уже два года. Но могут отреагировать в случае поступления жалоб от потребителей.

Кстати, сертификатов качества ни у кого из продавцов на рынке не было. Учитывая то, что с этим товаром могут близко контактировать дети, актуален вопрос безопасности. Основным сырьем, используемым при производстве искусственных елок, являются полимерные материалы. Дешевые и некачественные изделия могут выделять вредные для здоровья вещества — фенол и формальдегид.

При выборе товара стоит обратить внимание на его запах. Если он резкий и неприятный, приобретать такое изделие однозначно не стоит. Запах также может появиться при нагреве искусственной хвои от лампочек включенной гирлянды либо просто при комнатной температуре. Поэтому врачи советуют регулярно проветривать помещение, а также не ставить елку там, где спят дети.

Если искусственная елка выполнена качественно, она прослужит много лет, в течение которых не придется тратить свое время и деньги на новые поиски, покупку и доставку главного новогоднего атрибута.

По настроению

Когда нет желания возиться с большим деревом, можно обойтись елевыми лапками. И дешевле, и проще украсить. Вообще, современные елки могут очень отдаленно напоминать дерево и быть изготовлены из самых разных материалов и вещей. К примеру, из книг или палок.