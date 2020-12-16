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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Подавляющее количество убийств женщин в стране было совершено мужчинами

Подавляющее количество убийств женщин в республике было совершено мужчинами — в среднем восемь из десяти убийств. Об этом говорится в исследовании журналисток Анны Капушенко и Савии Хасановой «Фемицид. Кто и как убивает женщин в Кыргызстане?»

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Согласно анализу, в 10 процентах случаев убийство женщины совершено женщиной, в 10 процентах убийца не был найден.

По данным Генеральной прокуратуры, из всех убийств мужчин, совершенных за последние 10 лет, в среднем чуть более чем в 10 процентах убийцей была женщина. Все остальные убийства мужчин совершили именно мужчины.

Кроме того, в результате исследования осужденных женщин было выявлено только 37 женщин, которые совершили убийство мужчины. Семнадцать из этих женщин оборонялись от нападения мужчины. «В ходе детального анализа новостей, пресс-релизов и приговоров судов мы идентифицировали 300 случаев фемицида с 2008 по 2020 год», — говорится в исследовании.

Исследование подготовлено в рамках конкурса «Поддержка медиаинициатив по социально значимым темам с использованием новых подходов и платформ» Фонда «Сорос — Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176920/
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