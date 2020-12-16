События в Кой-Таше. Равшан Джеенбеков просит изменить ему меру пресечения

В Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого не доставили в зал заседаний. Судья сообщил, что необходимо рассмотреть перенос даты заседания или продолжить процесс без основного фигуранта.

Другой подсудимый — Равшан Джеенбеков просил рассмотреть сначала его ходатайство об изменении меры пресечения и изменить ее с домашнего ареста на подписку о невыезде. Он также просил выделить материалы его дела в отдельное производство.

«Если вы сейчас отложите процесс, тогда мое ходатайство не будет рассмотрено. Я являюсь кандидатом в президенты, и поэтому мне необходимо передвигаться по стране», — сказал Равшан Джеенбеков.

Однако адвокаты других обвиняемых просили отложить заседание, а материалы в отношении кандидата выделить в отдельное производство.

Мать погибшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Усенбека Ниязбекова просила продолжить заседание. По ее мнению, Атамбаев еще долгое время не будет являться в суд.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также по эпизоду с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017-м Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум». Кроме того, суд объединил с другими дело о событиях 7-8 августа прошлого года в селе Кой-Таш.