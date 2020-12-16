15:16
USD 82.99
EUR 100.78
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Равшан Джеенбеков просит изменить ему меру пресечения

В Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого не доставили в зал заседаний. Судья сообщил, что необходимо рассмотреть перенос даты заседания или продолжить процесс без основного фигуранта.

Другой подсудимый — Равшан Джеенбеков просил рассмотреть сначала его ходатайство об изменении меры пресечения и изменить ее с домашнего ареста на подписку о невыезде. Он также просил выделить материалы его дела в отдельное производство.

«Если вы сейчас отложите процесс, тогда мое ходатайство не будет рассмотрено. Я являюсь кандидатом в президенты, и поэтому мне необходимо передвигаться по стране», — сказал Равшан Джеенбеков.

Однако адвокаты других обвиняемых просили отложить заседание, а материалы в отношении кандидата выделить в отдельное производство. 

Мать погибшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Усенбека Ниязбекова просила продолжить заседание. По ее мнению, Атамбаев еще долгое время не будет являться в суд.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также по эпизоду с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017-м Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум». Кроме того, суд объединил с другими дело о событиях 7-8 августа прошлого года в селе Кой-Таш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176891/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Равшану Джеенбекову для агитации выдадут справку в суде
Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева не привезли на процесс
Выборы президента. Равшан Джеенбеков рассказал о своих политических взглядах
Равшан Джеенбеков: Я буду последним президентом
Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в колонии. Он передал ей фрукты
Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева оставили под стражей
Освобождение Батукаева. Атамбаев просит провести первые слушания без него
Алмазбека Атамбаева планируют вернуть в СИЗО ГКНБ
Коррупция и события в Кой-Таше. Атамбаева вновь не доставили на процесс
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за&nbsp;две минуты Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу
Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по&nbsp;этому поводу проверку Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку
Бизнес
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
16 декабря, среда
15:14
Выборы президента. Равшану Джеенбекову для агитации выдадут справку в суде Выборы президента. Равшану Джеенбекову для агитации выд...
14:56
События в Кой-Таше. Равшан Джеенбеков просит изменить ему меру пресечения
14:38
Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева не привезли на процесс
13:57
Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о возможных отключениях электроэнергии
13:04
Находящийся в межгосударственном розыске получил паспорт гражданина Кыргызстана