Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева не привезли на процесс

В Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого не доставили в зал заседаний. Секретарь судебного заседания сообщила, что в суд явились все обвиняемые, кроме Алмазбека Атамбаева, Албека Ибраимова и Аскарбека Шадиева. Под стражей находится Фарид Ниязов.

Алмазбек Атамбаев предоставил заявление, в котором просит отложить заседание суда на неделю по состоянию здоровья. Однако конвой не предоставил справку о состоянии здоровья.

Конвоир объяснил, что ранее документы прилагались, поскольку Атамбаев находился в исправительной колонии № 47, а в СИЗО ГКНБ у бывшего президента нет лечащего врача.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также по эпизоду с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017-м Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум». Кроме того, суд объединил с другими дело о событиях 7-8 августа прошлого года в селе Кой-Таш.