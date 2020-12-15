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Общество

За ноябрь медикам, работавшим в красных зонах, выплатят 222,7 миллиона сомов

ФОМС начал выплачивать компенсации медикам, работающим в очагах по борьбе с коронавирусной инфекцией, за ноябрь. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

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По ее данным, всего в очагах по борьбе с COVID-19 были задействованы 11 тысяч 911 медицинских работников, на 4 тысячи 189 больше, чем в октябре.

В ФОМС напомнили, что выплаты компенсаций производятся на основании счетов к оплате, предоставленных организациями здравоохранения, работающими в системе единого плательщика.

Напомним, что сегодня на митинг к зданию Минздрава вышли около 30 врачей, работающих в красной зоне Национального госпиталя, с требованием выплатить им зарплату.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176769/
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