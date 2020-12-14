Новое расследование. Недвижимость Райымбека Матраимова в Дубае и на Иссык-Куле

Журналисты «Клооп», OCCRP, радио «Азаттык» и Bellingcat опубликовали новое расследование о недвижимости экс-замглавы Гостаможенной службы Райымбека Матраимова. На этот раз они детально изучили социальные сети его супруги и няни.

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Благодаря публикации женщины, которая работала на семью Матраимовых, удалось найти новые апартаменты экс-замглавы ГТС. Техники геолокации позволили журналистам определить, что это пентхаус на 50-м этаже элитной башни Al Fattan Marine Tower в дубайском жилом комплексе Jumeirah Beach Residence.

Дубай не раскрывает данные о регистрации собственности, поэтому данных о том, сколько стоит предположительно квартира Матраимовых, нет. Но похожая квартира в том же здании сейчас продается за 3 миллиона 850 тысяч дирхамов (около $1 миллиона).

Выяснилось также, что Уулкан Тургунова с 2015-го по конец 2019 года опубликовала несколько фотоколлажей из снимков своего отдыха на курорте «Карвен Четыре Сезона». Проживание в «VIP-коттеджах» во время туристического сезона стоит здесь $500. Официально коттедж принадлежит Динархан Алайчиевой, невестке Райымбека Матраимова.

В 2020 году Уулкан Тургунова отдыхала в жилом комплексе «Каганат», который, по сведениям журналистов, принадлежит криминальному авторитету Камчи Кольбаеву. При этом самого комплекса «Каганат» нет на картах Google и в социальных сетях. Один из менеджеров курорта сказал журналистам, что ни один из 23 коттеджей нельзя арендовать. Их можно только купить — и то с согласия владельцев. Но сейчас они не продаются.

По данным Kloop, территорией «Каганата» владела компания «Имиджстрой» — строительная фирма экс-депутата парламента Сергея Ибрагимова. Эта компания все еще управляет курортом и владеет несколькими объектами, хотя большинство коттеджей она продала разным покупателям.

На прошлой неделе стало известно, что Госдепартамент и Министерство финансов США объявили о введении санкций и визовых ограничений для коррупционеров и нарушителей прав человека. В список Магнитского включен экс-таможенник Райымбек Матраимов и его супруга Уулкан Тургунова.

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Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.